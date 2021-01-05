تركيا تعتقل 17 طالبا لتظاهرهم ضد تعيين أردوغان أحد أقطاب حزبه رئيسا لجامعة البوسفور

كتبت: هناء أبو العز

اعتقلت الشرطة التركية 17 شخصا اليوم، الثلاثاء، على غرار تظاهرة شارك فيها المئات من طلاب جامعة البوسفور في اسطنبول، احتجاجًا على تعيين رئيس لها مقرب من حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت شرطة اسطنبول في بيان لها أن الشرطة داهمت 13 حيًا في المدينة فجر الثلاثاء، مشيرة إلى أن العملية لا تزال جارية بحثاً عن 11 آخرين.

وتجمع حوالى ألف شخص قرب الحرم الجامعي، احتجاجا على اختيار مليح بولو، الجمعة من قبل أردوغان لرئاسة جامعة البوسفور، وهي مؤسسة عامة تعطى فيها الدروس باللغة الإنجليزية وتخرّج منها جزء من النخبة في البلاد.

لكن تعيين رئيس للجامعة من خارجها أثار الغضب، علما أن مليح بولو حاول في 2015 الترشح لمنصب نائب رئيس لها تحت راية حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان، أثار غضباً شديداً، وبالإضافة إلى ارتباطه بحزب العدالة والتنمية، فان تعيينه بمرسوم رئاسي أثار غضباً إضافياً لدى الطلاب والأساتذة.

ويعترض الطلاب والاستاذة على تعيين مليح بولو بمرسوم من اردوغان شخصياً كما أنه جاء من خارج الجامعة

واذا كان رئيس جامعة البوسفور يتم اختياره في الماضي عن طريق الانتخاب، فإن إردوغان أخذ على عاتقه تعيين رؤساء الجامعات عقب محاولة الانقلاب في العام 2016 التي أعقبتها سيطرة صارمة على كل المؤسسات.

ففي ذلك العام، أثار إردوغان امتعاض الأوساط الأكاديمية إثر تعيينه لأول مرة عميدا ليحل مكان رئيس جامعة البوسفور الذي يحظى بشعبية والذي انتخب قبل أيام قليلة من محاولة الانقلاب.

وتتهم الشرطة المشتبه بهم الـ 28 بانتهاك قانون التظاهرات "بمقاومة شرطي خلال ممارسة مهامه، ومن المقرر تنظيم تظاهرات احتجاجية جديدة الأربعاء، رغم التوقيفات.