أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 14 ألفا و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و270 ألفا و101 حالة.
وأوضحت الوزارة -حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية- أنه تم تسجيل 194 حالة وفاة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 21 ألفا و879 حالة.
وفرضت أنقرة حظر تجول مسائي طوال أيام العمل الأسبوعية وإغلاقا كاملا خلال أيام العطلة الأسبوعية منذ أكثر من شهر.
وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن أنه سينبغي على القادمين للبلاد جوا اعتبارا من 28 ديسمبر، وبرا أو بحرا اعتبارا من 30 ديسمبر، تقديم نتائج تحليل تفيد بسلبية الإصابة بفيروس كورونا يكون الحصول عليه خلال فترة لا تزيد على 72 ساعة قبل دخول البلاد.
تركيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة و194 وفاة بفيروس "كورونا"الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:22 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 14 ألفا و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و270 ألفا و101 حالة.
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