ترامب: مايك بنس مخول برفض أصوات تم الإدلاء بها عن طريق الاحتيال

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مخول برفض أصوات تم الإدلاء بها عن طريق الاحتيال، محذرا نائبه مايك بنس من التصديق على تصويت الهيئة الانتخابية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إلى أمله بأن ينجح نائبه مايك بنس في مساعيه بالكونجرس لعرقلة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة، متابعا: إذا فشل بنس فلن أحبه بعد الآن.

وفى وقت سابق، أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق عدد من الشوارع تحسبا للمظاهرات المؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 يناير 2021 وحتى الخميس 7 يناير 2021، من المتوقع أن تحدث العديد من التغييرات في مقاطعة كولومبيا بالتزامن مع المظاهرات.