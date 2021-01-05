تخصيص 3 مدارس بدمياط لصرف المعاشات للحد من تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه بعد توجيه تعليمات مشددة بتنظيم عملية صرف المعاشات خاصة بعد ملاحظة وجود تجمعات للمواطنين أمام المكاتب البريدية، تم التنسيق مع هيئة البريد لوضع آلية محددة لتنظيم تلك المنظومة.

وأضافت المحافظ أنه تم تخصيص ثلاث مدارس لتخفيف الضغط عن المراكز البريدية، والحد من تجمع المواطنين أمامها وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط، إذ تم فتح مدارس دمياط الإعدادية بنين بمدينة دمياط ومدرسة الحديثة الابتدائية بمدينة كفر البطيخ وأيضاً مدرسة تفتيش كفر سعد الابتدائية، كما تم تجهيزهم بأماكن انتظار مزودة بمظلات ومقاعد تم مراعاة توزيعهم وفقا لمعايير التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية والوقائية تيسيرا على المواطنين وحفاظًا على صحتهم..

وجدير بالذكر، قيام محافظ دمياط بزيارة مفاجئة لمركز الخدمات البريدية بمدينة دمياط أول أمس الأحد، وذلك بعد ملاحظتها وجود تجمعات كبيرة للمواطنين أمام المركز، إذ وجهت المحافظ خلال الزيارة تعليمات مشددة بالوقوف على المشكلات التى أدت إلى ذلك وتنظيم عملية صرف المعاشات ومنع اية تجمعات للمواطنين.