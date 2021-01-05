اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 12:33 م
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تحويل الطريق بمنطقة البستان وحتى الشيخ فضل بالصحراوى الشرقى بالمنيا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 12:15 م
تحويل الطريق بمنطقة البستان وحتى الشيخ فضل بالصحراوى الشرقى بالمنيا طريق - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أعلنت محافظة المنيا، أنه فى إطار حرص إدارة مرور المنيا على الأرواح والممتلكات تم عمل تحويل بطريق الجيش من منطقة البستان وحتى منطقة الشيخ فضل فى الاتجاه إلى القاهرة.

وطالبت إدارة المرور بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وألا تزيد السرعة بمنطقة التحويلة عن 60 كم/ساعة مع مراعاة مسافات الأمان بين المركبات، وكذلك مراعاة قواعد وآداب المرور وعدم التخطى الخاطئ للمركبات.

كما أعلنت المحافظة عن فتح الطريق الزراعى السريع مصر اسوان والصحراوى الشرقى بعد إغلاق مساء أمس بسبب سوء الأحوال الجوية والشبورة الكثيفة .

وطالبة المحافظة بضرورة توخى الحذر وتقليل السرعات تفاديا للحوادث.

 


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