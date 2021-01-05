اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:10 م
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تحرير 525 محضر كمامة فى ثالث يوم تطبيق مخالفة عدم ارتداء الكمامات بالقليوبية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 04:47 م
تحرير 525 محضر كمامة فى ثالث يوم تطبيق مخالفة عدم ارتداء الكمامات بالقليوبية حملة التفتيش على الكمامات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابعت أجهزة محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية حملاتها، اليوم الثلاثاء، إلتزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وأسفرت الحملات عن ضبط 525 مواطن مخالف ارتداء الكمامة وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات  وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ أول أمس الأحد تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة.

وأسفرت الحملات المشتركة بالمراكز والمدن، عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على 525 مواطنا ومواطنة وتم إحالة بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريا.


اخبار القليوبية

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فيروس كورونا

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