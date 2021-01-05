اليوم السابع
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بومبيو: إفريقيا تحتاج للاستثمار لا المساعدات: حان وقت التحرر الاقتصادى من الفساد

الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:27 م
بومبيو: إفريقيا تحتاج للاستثمار لا المساعدات: حان وقت التحرر الاقتصادى من الفساد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية
ريهام عبد الله

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أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن إفريقيا تحتاج إلى الاستثمار الخاص والفرص، وليس المزيد من المساعدات، قائلا:" حان وقت التحرر الاقتصادى من المحسوبية والفساد".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تحتاج أفريقيا إلى الاستثمار الخاص والفرص، وليس مجرد المزيد من المساعدات، وحان الوقت للتحرر الاقتصادى من المحسوبية والفساد والاشتراكية الفاشلة".

مايك بومبيو
مايك بومبيو

ومن جهة أخرى أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضت خلال ولايتها عقوبات على أكثر من 365 فردا وكيانا رسميا فى أنحاء روسيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مايك بومبيو، إن الإدارة الأمريكية، فرضت عقوبات على أكثر من 365 كيانا روسيا ردا على الأعمال الروسية العدوانية المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وأوروبا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: تنتهج إدارة دونالد ترامب سياسة أكثر صرامة تجاه روسيا من أي إدارة أمريكية سابقة، ولا توجد إدارة أخرى كانت متشددة مع روسيا أكثر منّا. انتهى الكلام، وانظروا إلى الحقائق.


مايك بومبيو

بومبيو

الخارجية الامريكية

وزير الخارجية الامريكى

افريقيا

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