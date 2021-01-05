اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:44 م
خالد صلاح
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باكستان تطالب مجلس الأمن بدعم إجراء استفتاء حر ونزيه في كشمير‎

الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:04 م
باكستان تطالب مجلس الأمن بدعم إجراء استفتاء حر ونزيه في كشمير‎ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
أ ش أ

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جدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تأكيد استمرار باكستان في دعمها الثابت والقوي لشعب إقليم كشمير المتنازع عليه من أجل الحصول على حقه في تقرير المصير، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى احترام وعوده والالتزام بها فيما يخص إجراء استفتاء حر ونزيه في إقليم كشمير.


وأوضح خان -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الثلاثاء- أن باكستان كونها طرفا مباشرا في نزاع كشمير ستواصل التأكيد على ضرورة عقد استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن لجنة الأمم المتحدة تبنت قراراً يكرس هذا الحق.


جاءت تصريحات خان في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى الـ72 لـ"يوم حق تقرير المصير" للكشميريين الذي يوافق الخامس من يناير عام 1949.


باكستان

مجلس الأمن

كشمير

استفتاء في كشمير‎

عمر خان

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