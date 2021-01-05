اليوم السابع
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خالد صلاح
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باكستان تسجل 1947 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة

الثلاثاء، 05 يناير 2021 07:46 ص
باكستان تسجل 1947 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة كورونا فى باكستان - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت باكستان 1947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 490 ألفا و476 شخصا. 

وقد أعلنت حكومة باكستان إعادة فتح المؤسسات التعليمية تدريجيا فى أنحاء البلاد، اعتبارا من 18 يناير الجارى، رغم أعداد الإصابات الكبيرة.

وأوضح وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود - عقب اجتماع عقده مع وزراء التعليم لحكومات الأقاليم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن المدارس المتوسطة ستفتح في 18 يناير الجاري، ومن المقرر أن تستأنف المدارس الإبتدائية الدراسة في 25 يناير، بينما سيتم فتح الجامعات والكليات في الأول من فبراير المقبل.

 

باكستان

كورونا

كورونا فى باكستان

فيروس كورونا

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