باكستان ترحب بالمصالحة الخليجية والتطورات الإيجابية بين السعودية وقطر

كتبت: هناء أبو العز

رحبت باكستان بالمصالحة الخليجية التى بدأت بقرار المملكة العربية السعودية ودولة قطر الخاص إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بين البلدين.

وفى بيان لها قالت وزارة الخارجية الباكستانية: نقدر الخطوات الأخرى التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجى GCC ، والتي ستسهم في حل القضايا العالقة بين دول المنظمة المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وتشيد باكستان بالدور الإيجابي الذي يقوم به أمير الكويت تجاه حل الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجى، وقد أدت مثابرته وجهوده الصادقة وتعاون دول المجلس إلى هذه النتيجة الهامة والودية.

وقال البيان : نأمل أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي ، التي تعقد اليوم في الاولى سوف تعزز هذه التطورات المشجعة وتؤدي إلى تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنظمة، و وتولى باكستان أهمية كبيرة لعلاقتها مع مجلس التعاون الخليجى ، وكذلك علاقاتها الثنائية مع جميع دول المجلس.