 

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم توزيع ما لا يقل عن 15 مليونا و418 ألفا و500 جرعة لقاح في البلاد، وتم تطعيم ما لا يقل عن 4 ملايين و563 ألفا و260 شخصا.