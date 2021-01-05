الهند ترصد 20 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

نيودلهى(أ ش أ)

رصدت الهند اليوم الثلاثاء، 20 حالة إصابة جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأشخاص عائدين من المملكة المتحدة، وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالسلالة الجديدة من الفيروس في الهند إلى 58 حالة.

وسجلت الهند 16 ألفا و375 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية في أدنى معدل يومي للإصابات منذ أكثر من 6 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و356 ألفا و844 شخصا.

وقد قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن الهند على وشك بدء أكبر برنامج تطعيم في العالم، بعد يوم من موافقة الدولة رسميًا على الاستخدام الطارئ للقاحين مضادين لفيروس كورونا، أولهما لقاح أكسفورد-استرازينكا والآخر لقاح محلى هو كوفاكسين الذى أنتجته شركة بهارات بيوتك للتكنولوجيا الحيوية، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليومية.

وأضاف رئيس الوزراء بهذه المناسبة: "العام الجديد حمل معه إنجازاً جديداً لم يطور العلماء الهنود لقاحا واحدا فقط، بل لقاحين مضادين لـ فيروس كورونا"، نحن على عتبة بدء أكبر برنامج تطعيم في العالم، البلد كله مدين لجميع العلماء والفنيين".