اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند ترصد 20 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:41 ص
الهند ترصد 20 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا فيروس كورونا
نيودلهى(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت الهند اليوم الثلاثاء، 20 حالة إصابة جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأشخاص عائدين من المملكة المتحدة، وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالسلالة الجديدة من الفيروس في الهند إلى 58 حالة.

وسجلت الهند 16 ألفا و375 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية في أدنى معدل يومي للإصابات منذ أكثر من 6 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و356 ألفا و844 شخصا.

وقد قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن الهند على وشك بدء أكبر برنامج تطعيم في العالم، بعد يوم من موافقة الدولة رسميًا على الاستخدام الطارئ للقاحين مضادين لفيروس كورونا، أولهما لقاح أكسفورد-استرازينكا والآخر لقاح محلى هو كوفاكسين الذى أنتجته شركة بهارات بيوتك للتكنولوجيا الحيوية، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليومية. 

 

وأضاف رئيس الوزراء بهذه المناسبة: "العام الجديد حمل معه إنجازاً جديداً لم يطور العلماء الهنود لقاحا واحدا فقط، بل لقاحين مضادين  لـ فيروس كورونا"، نحن على عتبة بدء أكبر برنامج تطعيم في العالم، البلد كله مدين لجميع العلماء والفنيين".


فيروس كورونا

الهند

السلاله الجديده من كورونا

انتشار كورونا

الصحه الهنديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهند تسجل أدنى معدل يومى للإصابات بكورونا منذ أكثر من 6 أشهر

الثلاثاء، 05 يناير 2021 07:44 ص

الهند تبدأ أكبر برنامج تطعيم فى العالم ضد كورونا بلقاحى أكسفورد وكوفاكسين

الإثنين، 04 يناير 2021 12:00 م

الهند تدخل معركة التصدى لكورونا بالموافقة على لقاحين.. طرح لقاح أكسفورد خلال الأسابيع المقبلة بعد حصوله على موافقة استخدام الطوارئ من السلطات الهندية.. وإقرار استخدام "كوفاكسين" أول لقاح هندى محلى الصنع

الأحد، 03 يناير 2021 06:30 م

8 معلومات لا تعرفها عن لقاح "كوفيشيلد" لفيروس كورونا.. بعد موافقة الهند

الأحد، 03 يناير 2021 03:07 م

الهند توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "كوفاكسين" المطور لمكافحة كورونا

الأحد، 03 يناير 2021 10:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة