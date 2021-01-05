وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 2404 حالات منها 371 حالة في العناية المركزة، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات النشطة يبلغ 17 ألفا و900 حالة.. وتم إجراء فحوصات طبية أمس لحوالي 15 ألفا و450 حالة.



كانت النمسا قد مددت حالة الإغلاق العام إلى 24 يناير الجاري، كما رصدت 5 حالات من سلالة كورونا الجديدة القادمة من بريطانيا وجنوب أفريقيا.