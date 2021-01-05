أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 2311 إصابة جديدة و100 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن أجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 367 ألفا و396 حالة، وتعافى منها 343 ألفا و39 حالة، بينما توفى 6 آلاف و457 حالة.
وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 2404 حالات منها 371 حالة في العناية المركزة، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات النشطة يبلغ 17 ألفا و900 حالة.. وتم إجراء فحوصات طبية أمس لحوالي 15 ألفا و450 حالة.
كانت النمسا قد مددت حالة الإغلاق العام إلى 24 يناير الجاري، كما رصدت 5 حالات من سلالة كورونا الجديدة القادمة من بريطانيا وجنوب أفريقيا.
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