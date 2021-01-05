المكسيك تسجل 6464 إصابة جديدة بفيروس كورونا و544 وفاة

رويترز

قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 6464 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و544 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و455219 إصابة و127757 وفاة.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.