اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:57 ص
خالد صلاح
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المكسيك تسجل 6464 إصابة جديدة بفيروس كورونا و544 وفاة

الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:54 ص
المكسيك تسجل 6464 إصابة جديدة بفيروس كورونا و544 وفاة كورونا - أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 6464 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و544 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و455219 إصابة و127757 وفاة.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

 

 

 


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