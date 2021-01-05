المغرب يسجل 1637 إصابة و43 وفاة بـ"كورونا" فى 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1637 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 445439 حالة.

وافاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 4078984 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 43 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7581 حالة، كما تم تسجيل 1736 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 416708 حالات.