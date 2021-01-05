المرور يغلق طريقى الفيوم وأسيوط الصحراوى بسبب الشبورة منعا للحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، طريقى الفيوم الصحراوى وأسيوط الصحراوى أمام حركة المرور، لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع أى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض فى الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار الماء مكونا الشبورة المائية الكثيفة والتى تزداد حدتها حتى تصل إلى ضباب.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية تنخفض إلى أقل من 1000 متر على معظم الأنحاء من القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الغربية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد سائقى المركبات توخى الحيطة والحذر على الطرق أثناء القيادة، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية التى بدأت من الآن على بعض الطرق الزراعية وحتى الصباح.