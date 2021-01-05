المحلات التجارية تغلق أبوابها بأسواق أسوان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء

أسوان – عبد الله صلاح

أغلقت المحلات التجارية بمحافظة أسوان، أبوابها فى تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابعت محافظة أسوان، تحت إشراف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية مساءً، من خلال لجان المتابعة والمرور على الأسواق والشوارع لمتابعة التزام أصحاب المحلات بالقرار، وتحرير محاضر ضد المخالفين لتعليمات مجلس الوزراء.

وفى سياق متصل، تابع محافظ أسوان، جهود الأجهزة والجهات المعنية لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاصة بإلزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل المختلفة وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق، وكذا داخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لانتشار فيروس كورونا المستجد ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات هذا الفيروس.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن هناك توجيهات مشددة لكافة الأجهزة المختصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية على مدار اليوم بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث أنه لا يوجد أدنى تهاون فى تنفيذ قرارات الحكومة بكل حزم وخاصة أن الهدف ليس تغريم المواطنين بل من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من أى إصابات محتملة بهذا الفيروس الخطير.

وناشد المحافظ المواطنين، بضرورة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية ولاسيما أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشيراً إلى أن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين بالمواعيد المقررة.



أصحاب المحلات يغلقونها تطبيقاً قرار حظر المحال



التزام بقرار إغلاق المحال



المحلات تغلق أبوابها بعد الساعة العاشرة مساء