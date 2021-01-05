الفريق مهاب مميش ضيفا بجامعة الفيوم الاثنين المقبل

الفيوم - رباب الجالي

تستضيف جامعة الفيوم ، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابق ، ومستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس ، والموانيء البحرية الحالية ، وذلك يوم الاثنين المقبل العاشرة صباحا تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة ، وفقا لتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

تستهدف استضافة جامعة الفيوم، للفريق مهاب مميش، لنقل تجربته وخبراته في الحياة، لاتحاد طلاب الجامعة ، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش مع اتحاد طلاب جامعة الفيوم عدداً من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية ؛ لتوسيع آفاق اتحاد الطلاب الفكرية ، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية ، بما يساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل ويؤهلهم للمساهمة في نهضة مصر.

جدير بالذكر أن جامعة الفيوم، تعمل على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي بالجامعة لخلق حالة من الزخم الثقافي والتنويري للوعي الحقيقي، على نحو يجعل مباديء الدولة الوطنية مكوناً من مكونات المناهج والأنشطة الطلابية.