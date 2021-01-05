العاهل البحرينى يتلقى رسالة من الرئيس الفلبينى

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تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة من الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الرئيس الفلبيني أشاد في رسالته بعمق العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وما تشهده من تقدم ونمو في العديد من المجالات، مؤكدًا التزام البلدين بتعزيز هذه العلاقات وأواصر الصداقة الوطيدة، وتوسيع التعاون المشترك وسبل التصدي لجائحة كورونا، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وعبّر الرئيس الفلبيني عن شكره العميق وتقديره الكبير للعاهل البحريني، وإعجابه الشديد بالاهتمام المستمر بجميع الجاليات والعمالة الوافدة في مملكة البحرين، بما ذلك الجالية الفلبينية.

كما أشاد بقيادة العاهل البحريني ورؤيته السديدة، وبالتطور المستمر والإصلاحات المثمرة التي حققتها المملكة تحت قيادته على مختلف المستويات، ولا سيما فيما يتعلق بنظام الكفالة، مؤكدًا دعم الفلبين ومساندتها لهذه الإصلاحات الإيجابية والمثمرة التي تخدم الجميع.