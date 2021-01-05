اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 04:40 ص
الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى الصين - أرشيفية
رويترز

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ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أنها سجلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس وهو نفس عدد اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 16 حالة من الحالات الجديدة لوافدين من الخارج. وأضافت أنها رصدت 14 إصابة في إقليم خبي وإصابتين في إقليم لياونينغ وإصابة واحدة في العاصمة بكين.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 37 حالة إصابة خالية من الأعراض، انخفاضا من 40 حالة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87183 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

 

 


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