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للتحقيق فى منشأ كورونا..

الصحة العالمية: لم يتم الانتهاء من التصاريح اللازمة لوصول فريق الخبراء للصين

الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:17 م
الصحة العالمية: لم يتم الانتهاء من التصاريح اللازمة لوصول فريق الخبراء للصين مدير منظمة الصحه العالميه
كتب أحمد عرفة

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أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن استياء المنظمة لعدم سماح الصين حتى الآن بدخول فريق من الخبراء الدوليين أراضيها للتحقيق فى منشأ كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، علمنا اليوم أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا من التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: كنت على اتصال بمسؤولين صينيين كبار، وأوضحت مرة أخرى أن البعثة تمثل أولوية لمنظمة الصحة العالمية، فلقد خاب أملي كثيرا إزاء هذا النبأ، نظرا إلى أن اثنين من أعضاء الفريق باشرا رحلتهما فيما لم يتمكن آخرون من السفر في اللحظات الأخيرة.

 


الصحه العالميه

كورونا

الصين

ازمه كورونا

كوفيد 19

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