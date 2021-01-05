الصحة العالمية: لم يتم الانتهاء من التصاريح اللازمة لوصول فريق الخبراء للصين

كتب أحمد عرفة

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن استياء المنظمة لعدم سماح الصين حتى الآن بدخول فريق من الخبراء الدوليين أراضيها للتحقيق فى منشأ كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، علمنا اليوم أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا من التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: كنت على اتصال بمسؤولين صينيين كبار، وأوضحت مرة أخرى أن البعثة تمثل أولوية لمنظمة الصحة العالمية، فلقد خاب أملي كثيرا إزاء هذا النبأ، نظرا إلى أن اثنين من أعضاء الفريق باشرا رحلتهما فيما لم يتمكن آخرون من السفر في اللحظات الأخيرة.