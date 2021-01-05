اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 03:25 ص
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الشرطة السعودية تعتقل مواطن سرق امرأة مشاركة برالى داكار

الثلاثاء، 05 يناير 2021 03:00 ص
الشرطة السعودية تعتقل مواطن سرق امرأة مشاركة برالى داكار الشرطة السعودية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن القبض على مواطن سرق امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار بمحافظة تربه.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أوضحت الوزارة في بيان لها أنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تربه من تحديد هويته وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد تم القبض عليه".

وأضافت: إن " شرطة منطقة مكة قامت بإيقاف الشخص  واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة".

 

السعودية

الشرطة السعودية

رالى داكار

وزارة الداخلية السعودية

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