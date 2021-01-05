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السيطرة على حريق هائل التهم مزرعة دواجن فى المحلة بالغربية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 02:37 ص
السيطرة على حريق هائل التهم مزرعة دواجن فى المحلة بالغربية حريق - صورة أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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اندلع حريق هائل فى إحدى مزارع الدواجن بقرية كفر الجنينة، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، بسبب ماس كهربائى، وأتت النيران على جميع محتويات المزرعة ونفوق المئات من الدواجن، وهرعت قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض، مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى مزرعة دواجن بقرية كفر الجنينة، وانتقلت 3 سيارات مطافئ لمكان البلاغ، وسيطر رجال المطافئ مع النيران والسيطرة عليها، والتهمت النيران محتويات المزرعة بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


مدير امن الغربية

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حريق يلتهم مزرعة دواجن بالمحلة

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