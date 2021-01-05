وأفادت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - بأن عدد الوفيات قد بلغ 6 آلاف و265 حالة، بإضافة 9 حالات وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 39 ألفا و433 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت "الصحة" السعودية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

