وأكد ظهور أعراض الإصابة بـ(كورونا) على الرئيس بعد العملية، حيث أن نتائج فحص ساركيسيان جاءت إيجابية واضطر الرئيس إلى دخول الحجر الصحي وسيواصل أداء مهامه عن بعد.