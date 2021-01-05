يريفان (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأرمينية إصابة الرئيس الأرمينى أرمين ساركيسيان بفيروس كورونا المستجد، وقال المتحدث -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء "إن ساركيسيان متواجد فى العاصمة البريطانية لندن، حيث احتفل مع عائلته بعيد رأس السنة ثم خضع في 3 يناير الجاري لعملية جراحية ناجحة على قدمه".