الحرس الثورى الإيرانى: القوات الأمريكية باتت هدفا سائغا لإيران فى مياه الخليج

كتب أحمد عرفة

قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني اللواء علي حاجي زاده، إن قوات البحرية الأمريكية باتت هدفا سائغا لإيران في مياه الخليج.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أنه إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ مع إيران يمكننا استهداف قواتها على بعد 700 كم عن السواحل الإيرانية.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية على إيران قللت قدرتها على دعم حزب الله والميليشيات في العراق ونشاطها في سوريا صار أكثر كلفة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف بومبيو: إيران هددتني وهددت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين ونحن على أهبة الاستعداد دائما.