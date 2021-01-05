الانتهاء من تطوير حديقة الطفل بأشمون فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد سامى سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من التطوير الشامل والنموذجى لحديقة الطفل بأشمون بعد أن تم تجهيزها على أعلى مستوى من الكفاءة بواسطة مهندسين متخصصين من هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية وتم استلامها لتكون جاهزة للافتتاح ولاستقبال جميع أهالى مركز ومدينة أشمون.

وأشار سرور إلى أن أعمال التطوير التى تمت جاءت وفقا لخطة محافظة المنوفية لتطوير الحدائق لكونها تقع فى المدخل الرئيسى للمدينة وأيضا لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من خلال التطوير والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم .

وأوضح سرور أنه فى خلال أيام قليلة سوف يتم الانتهاء من تطوير حديقة الورد هى الأخرى لتصبح لأشمون حديقتين نموذجيتين تليق بجميع الزوار والمترددين عليها وتكون منفسا حقيقيا لجميع المواطنين وأسرهم، حيث تم تزويد الحديقة بألعاب متعددة للأطفال بالإضافة إلى عمل البرجولات واستراحات للمواطنين وزراعة الاشجار والنباتات النادرة وتركيب بلاط الإنترلوك للأرضيات والبلاط الحجرى على أسوار الحدائق وزراعة النجيل والمسطح الأخضر الكبير وأحواض المياه وإضاءة على أعلى مستوى بالإضافة إلى أعمال التجميل التى تمت بالجدارية الخاصة بسور الحديقة وإنشاء دورات المياه وإعادة تأهيل مكتبة الحديقة وتذويدها بالكتب والقصص المختلفة لمحبى القراءة والمعرفة.

من جانبه، أكد سرور أن أعمال التطوير والتجميل مستمرة بجميع شوارع وميادين أشمون وذلك لتقديم افضل الخدمات لأبناء أشمون .