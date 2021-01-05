الإسوشيتيد برس: ترامب يعتزم إلقاء خطاب أمام المحتجين فى مظاهرات واشنطن غدا

كتبت رباب فتحى

قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم مخاطبة المحتجين الذين يسافرون إلى واشنطن العاصمة يوم الأربعاء دعماً لجهود الرئيس المنتهية ولايته لقلب نتيجة الانتخابات بالتزامن مع تصويت الكونجرس على تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وروج ترامب وأنصاره ، بمن فيهم العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وممثلي الكونجرس ، نظرية لدعم جهودهم لقلب نظام الانتخابات الأمريكية. ولكن حججهم ليس لها أساس في القانون، وفقا للوكالة.

ومع ذلك ، يتم التعامل مع الاحتجاجات بجدية كبيرة من قبل واشنطن العاصمة ، التي تستعد لعنف محتمل.

أفادت صحيفة واشنطن بوست أن منتديات وسائل التواصل الاجتماعي لمؤيدي ترامب غارقة في الإشارات إلى الأسلحة والعنف. ومن بين المجموعات المتوقع حضورها مجموعة "براود بويز" ، وهي عصابة شوارع فاشية جديدة لها صلات بالقومية البيضاء.

تم القبض على زعيم الجماعة ، إنريكي تاريو ، في واشنطن العاصمة يوم أمس بسبب دوره المعترف به في حرق لافتة لحركة "حياة السود تهم" مزقت من كنيسة تاريخية للسود خلال احتجاج مؤيد لترامب في ديسمبر. كما اتُهم تاريو بارتكاب جريمة تتعلق بالأسلحة النارية بعد أن وجدت شرطة العاصمة أنه بحوزته ذخيرة.

تم إطلاق سراح تاريو من قبل قاضي فى العاصمة بعد ظهر يوم الثلاثاء ، لكنه أمر بمغادرة المدينة والبقاء خارجها حتى مثوله التالي أمام المحكمة.