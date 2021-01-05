الأمم المتحدة تعلن نزوح 222 ألف شخص فى إثيوبيا بسبب صراع تيجراي

كتبت - هند المغربي

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة نقلا عن العاملين في المجال الإنساني بإثيوبيا أنه على الرغم من تحسن وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض مناطق تيجراي بشكل طفيف، إلا أنه لا يزال هناك تحديات خطيرة بسبب إنعدام الأمن والقيود في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف حق، أنه تم الإنتهاء من بعثتي التقييم المشتركتين بين الحكومة والشركاء في المجال الإنساني في جنوب شرق وغرب تيجراي، لافتا الى انه تشير النتائج الأولية إلى حالة إنسانية "مزرية" في جميع أنحاء المنطقة مع ضعف الوصول إلى الخدمات وسبل العيش المحدودة، فضلاً عن الاحتياجات العاجلة للمأوى والغذاء والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة وتوفير خدمات الصحة والحماية.

وأشار حق: تعمل المرافق الصحية في المدن الكبرى جزئيًا مع وجود مخزون محدود أو معدوم من الإمدادات وغياب العاملين الصحيين في حين أن المرافق خارج المدن الكبرى لا تعمل.

وأوضح حق: "تشير التقديرات إلى أن أكثر من 222 الف شخص نزحوا داخليًا بسبب الصراع الأخير في منطقة تيجراي، هذا بالإضافة إلى 100 الف شخص نزحوا قبل الصراع ،نواصل العمل مع الحكومة من أجل المرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى جميع أنحاء المنطقة.