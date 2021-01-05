اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يتابع مع العراق تجديد مذكرة النفط الخام الموقعة بينهما

الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:50 م
الأردن يتابع مع العراق تجديد مذكرة النفط الخام الموقعة بينهما نفط - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية مع الجانب العراقي موضوع تجديد مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر مطلع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن الجانبين يتفاوضان حاليا على بعض بنود مذكرة التفاهم.
وجاء استيراد النفط من العراق في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة في 2 فبراير 2019 والتي تقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل يومياً، تشكل 7 بالمئة من احتياجات المملكة، وفق معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروح منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات.


النفط

الأردن

العراق

النفط الخام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة