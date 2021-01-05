الأردن تسجل 21 وفاة و1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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سجلت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء، 21 حالة وفاة و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3940 وفاة ، و301 ألف و303 إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزارة الصحة توضيحها أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 16343 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي تم إدخالها إلى المستشفيات 105 حالات، فيما غادرت 85 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2091 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 281020 حالة.

وأضافت أنه تم اليوم إجراء 26985 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3 ملايين و287 ألفا و21 فحصاً .. لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 45ر5 %.