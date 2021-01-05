افتتاح فرع جديد لمعهد التدريب الجمركى بمدينة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح سلطان محمود صالح، مدير عام جمارك الغردقة، فرع معهد التدريب الجمركي بالغردقة لتدريب العاملين لجمارك الغردقة، وذلك تحت رعاية أحمد عبد الغني القرنشاوي وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية.

وأكد رمضان الجبلاوي، مدير معهد التدريب الجمركي بسفاجا، أن المعهد يقوم بعملية التدريب الأساسي للقسم المتقدم لحملة المؤهلات العليا بالإدارة العامة لجمارك الغردقة والإدارات العامة بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وأضاف أن الهدف من فرع المعهد دفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك وخاصة المستجدين بمصلحة الجمارك، وأن تلك الدورات معتمدة من السيد كمال نجم وكيل أول الوزارة - رئیس مصلحة الجمارك، وتحت إشراف سامح عاطف نجيب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمعهد القومي للتدريب الجمركي.

حضر الافتتاح محمد جبر محمد ابو عيشة، مدير إدارة مجمع الوارد والسيارات بجمارك الغردقة والذي القي محاضرة اليوم في مادة الإجراءات الاستيرادية بحضور مشرفي معدي سفاجا والغردقة وأعضاء اللجدة النقابية بجمارك الغردقة .