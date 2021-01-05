اعتقال زعيم جماعة يمينية بواشنطن قبل يوم من مظاهرات مؤيدة ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن قائد جماعة Proud Boys اليمينية فى الولايات المتحدة، تم اعتقاله من قبل شرطة العاصمة واشنطن أمس الاثنين، بناء على مذكرة تتهمه بحرق لافتة "حياة السود مهمة"، والتى تم أخذها من كنيسة تاريخية للسود خلال تظاهرة الشهر الماضى، بحسب ما قال مسئولون.

وأوقفت الشرطة إنريك تاريو فى عربة كان يستقلها بعد دخوله إلى واشنطن، بحسب ما ذكر متحدث باسم الشرطة. وقال إنه يٌعتقد أن تاريو الذى يعيش فى ميامى قد وصل إلى المقاطعة من المطار.

وقال المتحدث داستن سترنبيك، إن تاريو متهم بتدمير ممتلكات لها صلة بحرق لافتة مسروقة من كنيسة أسبورى يونايتد الميثودية فى 12 ديسمبر الماضى. وكان تاريو قد صرح لواشنطن بوست الشهر الماضى بانه من بين من قاموا بحرق اللافتة.

وذكرت الشرطة أيضا أن تاريو الذى تم اعتقاله مساء الاثتين، متهم أيضا بحيازة أجهزة تحتوى على ذخيرة عالية السعة، لكن لم يتم العثور عليها أثناء اعتقاله.

ويخطط أعضاء منظمة Proud Boys، وهى جماعة ذكورية شوفينية لها صلات بالقومية البيضاء، لتجمع حاشد فى واشنطن غدا الأربعاء، لدعم الرئيس ترامب وجهوده لإلغاء الانتخابات التى خسرها أمام جو بايدن.

يأتى هذا فيما أعلن القائد العام للحرس الوطني في واشنطن، الجنرال ويليام ووكر أن 340 فردًا من الحرس الوطني سيقومون من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الخميس المقبل بتوفير الدعم للسلطات المحلية بالعاصمة الأمريكية خلال التظاهرات المتوقعة.

وأضاف ووكر في بيان له أن "هذه الخطوة جاءت تلبية من عمدة المدينة، ومديري وكالة الأمن الداخلية، وإدارة الطوارئ".

كما دعا مسؤولو واشنطن أنصار ترامب إلى عدم إحضار أسلحة نارية إلى الاحتجاجات، وقال قائد الشرطة في العاصمة روبرت كونتي: "تلقينا بعض المعلومات عن أفراد يعتزمون إحضار أسلحة إلى مدينتنا، وهو أمر لن يتم التهاون معه"، مضيفا أنه سيتم اعتقال أي شخص يحمل سلاحا أو يثير العنف.



