استمرار تطوير مدخل الشاطئ العام لمدينة القصير بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، علي استمرار أعمال التطوير بمدخل الشاطئ العام بالمدينة، حيث قامت إدارة المتابعة الميدانية بالتأكد من استمرار العمل، وكذلك قيام شركة النظافة برفع المخلفات من الشوارع الرئيسية لمنطقة الامل ومنطقة الشبان.

كما أكدت علي قيام قسم الكهرباء باستكمال تركيب كشافات الليد الموفرة وعمل الصيانة اللازمة لخلايا أعمدة الإنارة بالمنطقة، كما قامت الشركة المنفذة لأعمال الرصف والتطوير بتركيب الانترلوك وإنشاء قواعد خرسانية للأعمدة بمداخل الشاطئ العام للمدينة.

كما تم تمهيد الشوارع المحيطة لمحطة الصرف الصحي الفرعية بشارع الكورنيش الشمالي، وتركيب البلدورات بشارع متفرع من ميدان الأزهر.

وكان رئيس مدينة القصير قد قام بعدة جولات ميدانية موسعة بشوارع وأحياء المدينة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تطوير كافة المواقع، موضحا أن الخطة الاستثمارية تضمنت رصف العديد من الشوارع الداخلية.