اليوم السابع
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إيران: كوريا الجنوبية "ترتهن" 7 مليارات دولار من أموالنا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 11:32 ص
إيران: كوريا الجنوبية "ترتهن" 7 مليارات دولار من أموالنا سفينة - صورة أرشيفية
رويترز

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رفض متحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء مزاعم بأن احتجاز إيران ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية أشبه باحتجاز رهائن، وقال إن سول هي من "ترتهن" سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية.

وقال المتحدث علي ربيعي للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "أصبحنا معتادين على مثل هذه المزاعم... لكن إذا كان هناك أي ارتهان، فإن الحكومة الكورية هي التي ترتهن سبعة مليارات دولار من أموالنا بلا أي سند".

وكانت قد قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن "واقعة" بين السلطات الإيرانية وسفينة تجارية عند مضيق هرمز أدت لتغيير السفينة لمسارها ودخولها المياه الإقليمية الإيرانية.

 
 

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