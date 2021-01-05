اليوم السابع
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إيران تتعهد "برد حاسم" على أي تحرك إسرائيلي ضدها

الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:36 م
إيران تتعهد "برد حاسم" على أي تحرك إسرائيلي ضدها الرئيس الإيراني حسن روحاني
(رويترز)

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 ذكرت وكالة أنباء مقربة من الحرس الثوري أن إيران قالت اليوم الثلاثاء إنها ستوجه "ردا حاسما" على أي تحرك إسرائيلي ضدها، وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده لن تسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية.

 

كانت إيران قد قالت أمس الاثنين إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 % في منشأة نووية، وهي خطوة تتزامن مع تصاعد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس دونالد ترامب.

 

وهذا القرار هو الأحدث في عدة انتهاكات إيرانية للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015.

 

وقال نتنياهو إن هدف هذه الخطوة هو تطوير أسلحة نووية وإن إسرائيل لن تسمح أبدا لطهران بذلك. وتقول إيران إنها لم تسع قط لامتلاك أسلحة نووية.

 

 

 


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