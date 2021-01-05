اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إندونيسيا تبدأ حملة تطعيم جماهيرية فى 13 يناير والرئيس يتلقى الجرعة الأولى

الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:40 ص
إندونيسيا تبدأ حملة تطعيم جماهيرية فى 13 يناير والرئيس يتلقى الجرعة الأولى كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبدأ في 13 يناير الجاري حملة تطعيم جماهيرية للوقاية من مرض كوفيد-19.

وأضاف الوزير في بيان أن البرنامج يبدأ في العاصمة جاكرتا وسيكون الرئيس جوكو ويدودو أول من يتلقى جرعة اللقاح، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ حملات التطعيم في أجزاء أخرى من البلاد في اليوميين التاليين.

وذكرت الحكومة في وقت سابق أن 1.3 مليون من العاملين في الأطقم الطبية التي تكافح جائحة كورونا سيكونون ضمن أوائل من يتلقى اللقاح الذي تصنعه شركة سينوفاك الصينية.

 


إندونيسيا

كورونا

لقاح كورونا

جاكرتا

جوكو ويدودو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة