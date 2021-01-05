اليوم السابع
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إندبندنت: اسكتلندا تحطم آمال ترامب فى الهروب من تنصيب بايدن والبيت الأبيض يرد

الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:25 م
إندبندنت: اسكتلندا تحطم آمال ترامب فى الهروب من تنصيب بايدن والبيت الأبيض يرد ترامب فى ملعب الجولف
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن آمال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب في الهروب للعب الجولف في منتجعه في تيرنبيري في اسكتلندا بدلاً من حضور حفل تنصيب جو بايدن في واشنطن في 20 يناير تحطمت على يد رئيسة الوزراء، نيكولا ستورجن، التى قالت إنه لن يُسمح له بالدخول بسبب قيود كورونا الجديدة.

ونفى البيت الأبيض أن ترامب كان يعتزم السفر إلى اسكتلندا.

وفى بيان لصحيفة إندبندنت، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، إن مثل هذه التقارير "غير دقيقة" وأن "الرئيس ترامب ليس لديه خطط للسفر إلى اسكتلندا".

وقالت ستورجن: "المجيء للعب الجولف ليس ما أعتبره غرضًا أساسيًا".

وكان البيت الأبيض قد رفض نفى التقارير التي تفيد بأن مطارًا في بريستويك، بالقرب من منتجع تيرنبيري الذي يملكه ترامب، كان يستعد لوصول الرئيس الأمريكي في اليوم السابق لتنصيب بايدن.

وعاد ترامب إلى مسار حملته الانتخابية في جورجيا ليلة الإثنين ليقترب من المرشحين الجمهوريين في جولات الإعادة في مجلس الشيوخ بالولاية يوم الثلاثاء، ودفع روايته التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات والضغط على نائبه، نائب الرئيس مايك بنس، بشأن دوره في التصديق على النتيجة أمام الكونجرس يوم الأربعاء.

جاء ذلك في الوقت الذي وجد فيه برنامج تعقب الكذب الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس كذب أكثر من 29500 مرة اعتبارًا من 5 نوفمبر. وفي أكتوبر 2020 وحده، أي الشهر الذي سبق الانتخابات الرئاسية، تبين أن ترامب كذب حوالي 4000 كذبة. كما يواجه جدلًا مستمرًا بشأن اغتيال قاسم سليماني، حيث أصدرت إيران مذكرة توقيف من الإنتربول بحق الرئيس و47 آخرين.


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تنصيب بايدن

ملاعب الجولف فى اسكتلندا

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