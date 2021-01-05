إغلاق 10 مراكز دروس خصوصية بكفر الشيخ خلال حملة بالعاصمة ويقطع عنهم الكهرباء.. فيديو

قاد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، بعاصمة المحافظة ،رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام ، وعدد من القيادات الشرطية.

وقرر محافظ كفر الشيخ غلق 10 مراكز للدروس الخصوصية في المنطقة الواقعة بجوار دوران ال47 والمحيطة به، والمقابلة لنابولي، وشدد محافظ كفر الشيخ على تطبيق القانون بكل حزم ، حفاظا على صحة المواطنين ، و غلق مراكز الدروس الخصوصية،كما قرر قطع التيار الكهربائي عن مواقع الدروس الخصوصية.

وناشد اللواء جمال نور الدين ، أولياء أمور الطلاب ، بعدم توجيه أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية حفاظا على صحتهم، وحتى لا ينقل أي طالب عدوى فيروس كورونا لزملائه وأسرهم، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات تعليمية للطلاب وأعلنت عنها إضافة للقنوات التعليمية المجانية.



جانب من حملة قادها محافظ كفر الشيخ لغلق الدروس الخصوصية



غضب محافظ كفر الشيخ لعدم ادمية مواقع الدروسس الخصوصية



محافظ كفر الشيخ يقرر اغلاق 10 مراكز للدروس الخصوصية بكفر الشيخ