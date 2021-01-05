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إعفاء 141 مريضا من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش

الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:43 ص
إعفاء 141 مريضا من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش صحة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء أنه تم إعفاء 141 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر ديسمبر 2020 الماضى.

وأوضح بيان صحة شمال سيناء أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تساعد غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعى شامل وزياراتهم منزليًا.

وقال إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية إن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيرا إلى إعفاء 95 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و46 حالة على الأقسام الداخلية، مضيفا أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنسانى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة متمنيا صحة أفضل للجميع.


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