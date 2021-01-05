إصابة السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان بـ"كورونا".. ويؤكد: لا توجد أعراض

أسوان – عبد الله صلاح

أظهرت نتيجة المسحة الطبية للعميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور قرر عزل نفسه فى المنزل، وسط استقرار حالته الصحية وعدم ظهور أعراض عليه.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أكد السكرتير العام المساعد لأسوان، أن حالته الصحية مستقرة تماماً ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقرر عزل نفسه وتلقى الرعاية الطبية فى منزله بعد إيجابية المسحة الثانية التى أجرها أمس وظهرت نتيجتها اليوم، موضحاً بأنه لا يعلم مصدر إصابته بكورونا خاصة أن كان يمارس عمله بشكل طبيعى.

وكان العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أجرى مسحة طبية أول أمس وظهرت نتيجتها سلبية فى المرة الأولى، إلا أن المسحة الطبية الثانية التى أجراها أمس أظهرت إصابته بفيروس كورونا ويتلقى الرعاية الطبية بالمنزل لحين تمام شفاءه من المرض.

وفى سياق آخر، سجلت محافظة أسوان، وفاة حالتين جديدتين بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أحدهما لربة منزل تبلغ من العمر 35 سنة، وتقيم أبو الريش بحرى بمركز أسوان، والأخرى لسيدة مُسنة تبلغ من العمر 85 سنة، مقيمة بقرية عنيبة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.