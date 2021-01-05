وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3445 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 29 حالة أمس، بينما هناك 764 حالة خطرة و183 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلى يولى إدلشتاين بأن حوالي مليون و370 ألف إسرائيلي تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا حيث تم تلقيح ما يقرب من 146 ألف منهم يوم الاثنين وحده.