أوكرانيا تنسحب من اتفاقية الملكية الفكرية مع دول الرابطة المستقلة

وافقت حكومة أوكرانيا على مشروع قانون انسحاب البلاد من اتفاقية التعاون في مجال الحماية القانونية وحماية الملكية الفكرية الموقعة بين كييف وعواصم بلدان رابطة الدول المستقلة.
وقال ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان فاسيلي - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "يقترح مشروع القانون الانسحاب من الاتفاقية الموقعة في 19 نوفمبر 2010 في مدينة بطرسبورغ، والتي صدق عليها البرلمان الأوكراني في 21 ديسمبر 2011".
وأشار إلى أن الجانب الأوكراني لا يشارك في صياغة مشاريع المعاهدات الدولية داخل رابطة الدول المستقلة، ولا يتبادل براءات الاختراع والوثائق التنظيمية والمنهجية في مجال الحماية والملكية الفكرية منذ أمد.
أوكرانيا تنسحب من اتفاقية الملكية الفكرية مع دول الرابطة المستقلةالثلاثاء، 05 يناير 2021 09:22 م
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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وافقت حكومة أوكرانيا على مشروع قانون انسحاب البلاد من اتفاقية التعاون في مجال الحماية القانونية وحماية الملكية الفكرية الموقعة بين كييف وعواصم بلدان رابطة الدول المستقلة.
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