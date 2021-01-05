اليوم السابع
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أنجيلا ميركل تعزى رئيس جمهورية النيجر بعد الهجوم على قريتين ومقتل 100 مدنى

الثلاثاء، 05 يناير 2021 01:58 م
أنجيلا ميركل تعزى رئيس جمهورية النيجر بعد الهجوم على قريتين ومقتل 100 مدنى ايسوفو محمد رئيس النيجر
كتبت: هناء أبو العز

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بعثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، برقية تعزية، إلى رئيس جمهورية النيجر ايسوفو محمد، لمواساته بسبب الهجوم الإرهابى على قريتين ومقتل العديد من السكان.
 
ونصت رسالتها على: علمت بجزع بالهجوم الإرهابى الخطير على قريتين فى منطقة تيلا بيرى ومقتل العديد من السكان، وفى هذه الأوقات العصيبة ننعى أقارب الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وبالنيابة عن الحكومة الاتحادية، أتقدم بأحر التعازى لكم ولشعبكم.
 
وقالت ميركل: إننى حزينة بشكل خاص لأن هذا اليوم، يأتى بالتزامن مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد المسار السلمى ومثل هذه المشاركة العالية، كان ينبغى أن يكون يوم فرح واعتزاز لشعب النيجر.
 
واختتمت ميركل رسالتها: فى إطار جهود بلدكم للدفاع عن الديمقراطية وتوفير الأمن والازدهار لشعبها، تظل ألمانيا إلى جانب جمهورية النيجر.

النيجر

هجوم ارهابى

انتخابات النيجر

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