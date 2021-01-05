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أمير الكويت يصل العلا السعودية للمشاركة فى القمة الخليجية الـ41

الثلاثاء، 05 يناير 2021 11:04 ص
أمير الكويت يصل العلا السعودية للمشاركة فى القمة الخليجية الـ41 امير الكويت - الشيخ نواف الاحمد
كتب سمير حسنى

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وصل الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت إلى محافظة العلا السعودية، للمشاركة فى القمة الخليجية الـ41، حيث كان فى مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي.

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41، بمحافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية،  برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور قادة مجلس التعاون ومسئولى بعض الدول العربية، وتصفها صحيفة عكاظ السعودية بقمة تصحيح المسار وتعزيز الأمن الخليجي.

وعشية انطلاقها، أعلنت الكويت الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتباراً من مساء أمس، بينما شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة، موحدة للصف، ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا الخطوة التى لاقت ترحيب من دول المجلس.


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السعودية

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