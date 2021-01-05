أمير الكويت يتوجه إلى السعودية لرئاسة وفد بلاده بالقمة الخليجية

كتب سمير حسنى

توجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، إلى السعودية لرئاسة وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقدها في محافظة العلا السعودية، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

وتعقد اليوم الثلاثاء قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاركة قادة دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.