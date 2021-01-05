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أمير الكويت يتوجه إلى السعودية لرئاسة وفد بلاده بالقمة الخليجية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:36 ص
أمير الكويت يتوجه إلى السعودية لرئاسة وفد بلاده بالقمة الخليجية الشيخ نواف الأحمد - امير الكويت
كتب سمير حسنى

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توجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، إلى السعودية لرئاسة وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقدها في محافظة العلا السعودية، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

وتعقد اليوم الثلاثاء قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاركة قادة دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا الشأن، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، الأحد، أن انعقاد الدورة 41 للمجلس المزمع عقدها في الرياض يوم 5 يناير 2021، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، يؤكد حرص قادة دول المجلس في الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.

كما قال: «نؤكد أهمية تعزيز جميع مجالات التعاون والتكامل الخليجي، دافعين بالملف الاقتصادي كعنوان للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون، عبر تعزيز ودعم العمل المشترك للإسهام في إعادة التعافي الاقتصادي، واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

 


الشيخ نواف الاحمد

امير الكويت

الكويت

المصالحة الخليجية

القمة الخليجية

قطر

مصر

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