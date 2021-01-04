وكيل صحة كفر الشيخ: لا يوجد نقص فى الأكسجين ولم نقيل مدير مستشفى الحامول

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه لا صحة لخبر إقاله مدير مستشفى الحامول، وما حدث أنه تم إحالته للتحقيق فى واقعة مناشدته لتوفير اسطوانات إكسجين لعدد من أهالى الحامول، ونشر بوست بهذا الشأن، برغم عدم وجود نقص فى الأكسجين بالمستشفى.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فى بيان له، أن الأكسجين متوفر حسب الحاجة، فى كل المستشفيات ولم يحدث أى عجز ولم يتضرر أى مريض حتى الآن من نقص الأكسجين وهناك غرفة لمتابعة الوضع بالإشتراك مع المحافظة والوزارة.