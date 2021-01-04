وكيل صحة الأقصر يتفقد العمل وتوافر مخزون الأكسجين بمستشفى الأقصر العام

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مستشفى الأقصر العام، زيارة للدكتور طاهر أيوب وكيل وزاره الصحة بالأقصر، للتأكد من سير العمل وانتظام تواجد الأطقم الطبية، وكذلك توافر مخزون الأكسجين بالخزانات والأسطوانات المتحركة.

كما تفقد الدكتور طاهر أيوب، قسم العزل بالمستشفى وقد رافقه كل من مسؤول مستشفيات العزل الدكتور بكري عبد الستار، ومسؤول غرفه احاله حالات كرونا دكتور كيرلس طلعت، وكذلك مسؤول غرفه طوارئ المديرية دكتور هيدرا عادل.

وجدير بالذكر أيضا انه قد تم تشكيل لجنة في السابع والعشرون من شهر ديسمبر الماضي، وذلك بناء علي التعليمات الواردة من مكتب وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابه والمتابعة الداخلية علي المنشآت العلاجية، والتي تم تشكيلها ومرورها علي جميع مستشفيات محافظه الاقصر من ذلك الحين، وقد أفادت اللجنة المشكلة أن العمل مستمر بشكل دوري ويومي ليشمل جميع مستشفيات المحافظة علي مدار الأسبوع، وطوال الفترات القادمة وخاصه أثناء فترة الجائحة.

كما تهدف اللجنة المشكلة من عده تخصصات فنيه وإداريه إلي أحكام متابعه سير العمل، وتواجد الفريق الطبي ومنع الإجازات بالكامل طوال الفترة القادمة كذلك توافر مخزون الاكسجين، بالإضافة إلي تأكد اللجنة من توافر جميع مستلزمات مكافحه العدوي والالتزام بكافه الإجراءات الوقائية ضمن خطه استعداد وجاهزية كافه المنشآت العلاجية لاستقبال حالات كورونا، أو العمل كمستشفي عزل اضافي إذا تطلب الأمر ذلك.

فى سياق أخر علنت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر ، إنه تم تحويل 25 موظف من مختلف المناطق من تعليم وصحه وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وأحياء وقطاعات خدمية على مستوى مدينة الأقصر، إلى الشؤون القانونية وذلك بسبب إهمالهم في العمل.

وأوضح عبد الحميد الكيلانى، في بيان صحفى، مدير إدارة التفتيش بمجلس مدينة الأقصر أنه تم تحرير 9 محاضر مخالفة، بموجب 25 موظفا وموظفة تم تحويلهم للتحقيق هذا وبالاضافة إلى تحرير 171 محضر متابعة منهم 162 محضر أعمال نظر وحفظ ، ولا توجد مخالفات قانونية مما يدل على انضباط سير العمل.

وأضاف الكيلانى ،انه تم تجهيز تقرير وافي خلال شهر ديسمبر الماضي 2020م، بتفاصيل الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من الإنضباط وحسن سير العمل، وذلك تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، يوميا من خلال خطة موضوعة للوصول إلى الهدف المطلوب لتحقيق التنمية.

ومن جانبة أرسل العميد أيمن الشريف رسالة شكر لأعضاء التفتيش نظرا للحملات المستمرة التي يقومون بها يوميا لانضباط سير العمل داخل نطاق المدينة وهم هاني عادل سعد وكيل إدارة التفتيش، وأحمد محمد صفوت وسامح عيسى فلسطين أعضاء التفتيش، وكذلك متابعة انضباط كافة الجهات الحكومية بمختلف الادارات الخدمية التابعة للمدينة.