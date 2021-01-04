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وزير دفاع إسرائيل حول شراء سرب إضافى من F35: لدينا سربان ونحتاج للتوسع

الإثنين، 04 يناير 2021 02:07 م
وزير دفاع إسرائيل حول شراء سرب إضافى من F35: لدينا سربان ونحتاج للتوسع مقاتلات إف 35
كتب : أحمد جمعة

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الاثنين، حول طلب شراء سرب إضافى من مقاتلات الشبح "إف-35" من الولايات المتحدة، بعد أسابيع من توقيع إسرائيل اتفاقاً مع الجانب الأمريكى : "دون شك نحتاج أن نتوسع فى أنظمة إف-35، فى الوقت الحالى لدينا سربان من إف-35، أعتقد أننا سنتوسع في ذلك، هذا ما طلبته من الأمريكيين".

وأضاف جانتس: "أود شراء سرب آخر من إف-35 ثم بحث ما نفعله ... (بعد ذلك)، هل سنستمر فى شراء المزيد من إف-35 أم التحول إلى مقاتلات إف-15؟".

ولم يحدد جانتس عدد طائرات إف-35 المقترح شراؤه فى السرب الجديد، وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن السربين الموجودين بالفعل لدى إسرائيل يضمان 50 طائرة.

وتجرى إسرائيل محادثات مع واشنطن بشأن كيفية الحفاظ على تفوقها العسكري بعد أن وافقت إدارة ترامب على صفقة محتملة لبيع مقاتلات إف-35 للإمارات العام الماضى، وفى السابق، لم تكن تلك الطائرات متاحة سوى لإسرائيل فقط فى المنطقة.

ووقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية فى أكتوبر الماضى، اتفاقاً مع البنتاجون، تعهدت بموجبه واشنطن الالتزام الاستراتيجى بالحفاظ على التفوّق العسكرى الإسرائيلى.


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