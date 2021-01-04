وزير خارجية ولاية جورجيا: نشرنا المكالمة مع ترامب لترويجه أكاذيب حول تفاصيلها

كتبت رباب فتحى

قال براد رافينسبيرجر ، وزير خارجية ولاية جورجيا، إن مكتبه قام بنشر تسجيل لمكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، علنًا لأن الرئيس نشر إدعاءات لا أساس لها بشأن المحادثة.

وفي مقابلة مع 11Alive News التابعة لشبكة إن بي سي المحلية، قال رافينسبيرجر إنه يعتبر المكالمة "محادثة خاصة" ولم يكن ليشارك تفاصيلها إذا لم يكتب الرئيس تغريدة كاذبة عنها.

وقال رافينسبيرجر: "لو لم ينشر الرئيس ترامب أي شيء على تويتر ولزم الصمت، لكنا صمتنا أيضًا، وإذا كنت ستطرح أشياء لا نعتقد أنها صحيحة، فسنرد بالمثل."

وقال ترامب بعد يوم من المكالمة، فى تغريدة على تويتر إن رافينسبيرجر "غير راغب أو غير قادر على الإجابة على الأسئلة" حول مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من التزوير على نطاق واسع في انتخابات نوفمبر.

ورد رافينسبيرجر في تغريدة أخرى قائلاً: "بكل احترام، الرئيس ترامب: ما تقوله غير صحيح. الحقيقة ستظهر."

وكان طالب دونالد ترامب، وزير خارجية جورجيا "بالعثور" على ما يكفي من الأصوات لإلغاء هزيمته في الانتخابات في نقاش دام ساعة على الهاتف، وفقا لواشنطن بوست.

وحث ترامب، رافينسبيرجر على "العثور" على أصوات كافية لإلغاء هزيمته في مكالمة هاتفية غير عادية استمرت لمدة ساعة يوم السبت قال خبراء الانتخابات إنها تثير أسئلة قانونية.

وحصلت الصحيفة على تسجيل للمحادثة التي استهلها ترامب بتوبيخ رافينسبيرجر ، وتوسل إليه أن يتصرف وهدده بعواقب جنائية.

وطوال المكالمة رفض رافنسبيرجر والمستشار العام لمكتبه تأكيدات ترامب، موضحين أن الرئيس يعتمد على نظريات المؤامرة المكشوفة وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بـ11779 صوتا في جورجيا كان عادلا.